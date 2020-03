Geldstrafe von 229.000 Euro bleibt in Kraft

Die Grand Jury stellte ihre Arbeit jedoch am Mittwoch ein - dies war der Grund für die jetzige Entscheidung des Richters, Manning auf freien Fuß zu setzen. Eine gegen Manning verhängte Geldstrafe von 256.000 Dollar (229.000 Euro) bleibt jedoch in Kraft. Nach ihrem mutmaßlichen Selbstmordversuch war Manning am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Unterstützergruppe Sparrow Project mitteilte. Die WikiLeaks-Informantin hatte schon in vergangenen Jahren in der Haft versucht, sich das Leben zu nehmen.