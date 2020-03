Um 3.30 Uhr heulten in Steindorf die Sirenen. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Balkon bereits in Vollbrand. Die Pflegekraft, die sich gemeinsam mit den Hausbesitzern - einem 84-Jährigen und seiner Frau (86) - in dem Haus aufhielt, reagierte rasch und brachte die Pensionisten ins Freie.