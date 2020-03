Witz mischt sich mit Angst

Schauplatzwechsel in die Plus City. Auch hier gibt’s spürbar weniger Kunden: „Das ist schon seit zwei Wochen so“, sagt „Body Shop“-Filialleiterin Petra Reinthaller. Ganz viele wollen auch bei ihr Desinfektionsmittel kaufen – sie hat leider keins, die Schlange vor der Apotheke habe tagelang bis raus gereicht. In den Gängen des Shoppingcenters mischt sich Witz mit Angst, am Bauernmarkt trinkt man ein Seiterl Bier, scherzt über das Virus, das „sicher von der Regierung gesteuert ist.“ Hakt man nach, sieht man die Fassade langsam bröckeln – die Unsicherheit ist da, aber einschränken will man sich vorerst auf keinen Fall lassen. „Trifft eh nur die Älteren, um die müssen wir uns Sorgen machen. Uns wird’s schon nichts anhaben“, ist sich einer, der „trotz Corona rausgeht“, sicher.