Schon seit Jahren ist der Libanese in Kärnten ansässig. Seine Vorgeschichte holt ihn jetzt ein: Ermittlungen haben ihn als Kommandanten der Hisbollah enttarnt, der 13 Jahre lang in seiner Heimat für diese islamistisch-schiitische Miliz gearbeitet haben soll. Die EU hat die Hisbollah als terroristische Vereinigung eingestuft, in anderen Ländern wie Israel und den USA gilt sie sogar als Terrororganisation wie Al Kaida oder IS.