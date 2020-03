Eine Serie an Raubüberfällen hielt im Spätherbst 2019 Salzburg im Bann. In zwei Fällen hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen jeweils drei Jugendliche erhoben: Es gehe um die Überfälle auf ein Geschäft in Thalgau und eine Tankstelle in Salzburg-Maxglan. In beiden Fällen waren die Täter vermummt und bewaffnet.