Ein schwerer forstwirtschaftlicher Arbeitsunfall hat sich am Donnerstag in Pöndorf zugetragen. Ein 65-jähriger Landwirt montierte am Heck seines Traktors einen schweren hydraulischen Holzspalter - Marke Eigenbau - und begab sich dazu zwischen Traktor und dem am Heck der Zugmaschine angehängten Holzspalter.