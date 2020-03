Eine Unterkunft in Tweng steht unter Quarantäne. Grund dafür sind vier bereits Gäste, die in Deutschland positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Betroffen sind die Betreiber und Mitarbeiter des Beherbergungsbetriebs.

Zuletzt waren noch 83 Gäste in der Pension untergebracht. Sie wurden aufgefordert, spätestens am Freitag unter strengen Auflagen die Rückreise in ihre Heimatorte anzutreten und sich dort umgehend bei den Gesundheitsbehörden zu melden.