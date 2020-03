„Niemand hat vorher mit uns gesprochen“

Bei den heimischen Seilbahnern schlug die Feierabend-Nachricht wie eine Bombe ein. Kitzbühels Bergbahn-Chef Sepp Burger erfuhr sie von der „Krone“ und reagierte emotional: „Das ist nicht nachvollziehbar, wir waren bei der Entscheidung in keiner Weise eingebunden.“ Man sei bereit, einen Beitrag für die öffentliche Gesundheit zu leisten, angesichts eines einzigen Corona-Falles in Kitzbühel vor einiger Zeit hält sich das Verständnis aber in Grenzen. Eine Rekordsaison werde damit abgewürgt, allein am Donnerstag hatte man 11.000 Gäste im Kitzbüheler Skigebiet.