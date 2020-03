In der „ZiB 2“ am Donnerstagabend konkretisierte Hacker, es sei schon seit sechs Wochen ein Krisenstab am Arbeiten, der „verschiedene Szenarien durchspielt“. „Wir haben bereits seit zwei Wochen einen Plan fertig, um in den eigenen Spitälern 500 und in den Privatspitälern 200 zusätzliche Betten freizumachen.“ Weitere Maßnahmen seien das Besuchsverbot sowie die Verschiebung planbarer Operationen auf einen späteren Zeitpunkt.