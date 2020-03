Dieses eine Mal werden die Volksschüler in Lochen am See in Oberösterreich auf die Kleinen im Kindergarten so richtig neidisch sein. Denn die Kindergartenkinder fanden am Donnerstagvormittag bei einer Flurreinigung in einem Waldstück einen skelettierten Schädel. Das Landeskriminalamt wurde eingeschaltet, ermittelt in dem „Krimi“.