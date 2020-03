„Nach den Nachrichten von gestern Abend, dass ein NBA-Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurde - und angesichts der Tatsache, dass unsere Ligen so viele Einrichtungen und Umkleideräume teilen und es nun wahrscheinlich ist, dass ein Mitglied der NHL irgendwann positiv getestet werden würde -, ist es nicht länger angebracht zu versuchen, Spiele durchzuführen“, hieß es in einem Statement von NHL-Commissioner Gary Bettman. „Unser Ziel ist es, das Spiel wieder aufzunehmen, sobald es angemessen ist, damit wir die Saison beenden und den Stanley Cup vergeben können. Bis zu diesem Zeitpunkt bitte ich die Fans um Geduld“, schrieb der NHL-Boss, der davor mit den Eigentümern telefonisch konferiert hatte. Im Hintergrund sollen die Klubs bereits angewiesen worden sein, für allfällige Spieltermine in ihren Arenen entsprechende Terminmöglichkeiten bis Ende Juli offen zu halten.