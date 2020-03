Die Corona-Lage bringt uns alle in eine Situation, wie wir sie noch nie hatten - und wirft, wie allein unzählige Anrufe bei uns in der Redaktion zeigen, eine Menge an wichtigen Fragen auf! Von der Schulbetreuung über entgangene Einnahmen bis hin zu Entschädigungen für gebuchte oder reservierte Leistungen. Auch unsere Ombudsfrau ist im Moment über alle Maßen gefordert.