Stoßzeiten in der U-Bahn vermeiden

Und man höre auch Kritik am Umgang mit dem Virus: „Es wird schon auch gesagt, dass möglicherweise zu spät reagiert worden ist und das als Problem zuerst der Chinesen und jetzt der Europäer abgetan wurde. Es gibt ja nicht einmal genügend Tests, es weiß eigentlich niemand, ob und wie viele bei uns infiziert sind.“ Iris’ eigene Arbeitszeit hat sich verschoben: „Man will die Stoßzeiten in den U-Bahnen auflockern. Zudem rät der Bürgermeister, dass wir zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. In New York, bei den Temperaturen von morgens grad mal 7 Grad, schon eine Herausforderung.“