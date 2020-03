So schön haben sich die Steirer zuletzt an die – für die Jahreszeit zu warmen – Temperaturen gewöhnt. An die 20 Grad erreichten etwa am Donnerstag die Messungen in der Landeshauptstadt. In Bruck an der Mur wurden 20,4 Grad, in Bad Radkersburg 20,3 Grad gemessen. Für nachhaltige Frühlingsgefühle ist es dennoch zu früh: Friedrich Wölfelmaier von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik fungiert mit seinen Prognosen als „Spielverderber“. Über das Wochenende setzt sich in der Steiermark nämlich eine Kaltfront fest.