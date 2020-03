„Wir sind uns der Verantwortung für die Menschen, die wir begleiten, bewusst„, sagt Susanne Maurer-Aldrian, Leiterin der Lebenshilfe in Graz und Umgebung. Daher sollen Menschen mit Behinderungen, die in Wohnhäusern untergebracht sind, ab Montag auch tagsüber dort bleiben und nicht wie üblich in Werkstätten gebracht werden: “So können wir die sozialen Kontakte minimieren", so Maurer-Aldrian.