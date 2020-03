Bestätigte Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gab es die meisten mit 109 in Tirol, berichtete das Gesundheitsministerium. In Niederösterreich wurden bisher 51 Fälle registriert, in Wien 66, in der Steiermark 38, in Oberösterreich 58, in Salzburg 19, im Burgenland sechs, in Vorarlberg 16 und in Kärnten drei.