Lokale Transportwege per Rad

In 10 Gemeinden werden „Mitfahrbankerl“ aufgestellt: „Das verpönte Autostoppen soll wieder attraktiv werden“, so Wernitznig. Man will von Autos wegkommen, in denen nur eine Person sitzt. Weiters: Leihbare E-Transport-Fahrräder sollen an E-Mobi-Points angeboten werden.