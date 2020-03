Nebelhörner aus der Bucht von San Francisco, exotische Tempelglocken oder finnische Nachtigallen - nicht unbedingt die Stadtgeräusche, an die wir in Graz gewöhnt sind. Gerade deshalb sorgt die Sound-Installation des US-amerikanischen Künstlers Bill Fontana auch Jahrzehnte nach ihrem Erstversuch in Graz für Aufmerksamkeit und (diesmal positive) Irritation.