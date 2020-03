Dafür haben sie ihren Titel „Königliche Hoheiten“ abgelegt, die Renovierungskosten ihres Landsitzes in Windsor an die Queen zurückgezahlt und ihre eigene „Wir-AG“ gegründet. Wie einst sein Urgorßonkel King Edward, der für seine große Liebe Wallis Simpson ein ganzes Königreich aufgab und abdankte, legt Prinz Harry nun sein bisheriges Legen zurück und beginnt neu. In einem anderen Land. Gemeinsam mit seiner Frau will er seinen Sohn Archie in Kanada aufziehen. Doch dann bricht die Coronavirus-Krise aus und das Paar flieht in die USA. Angeblich will die Herzogin in der Nähe ihrer Mutter Doria Ragland und ihrer vielen Hollywood-Freunde sein. Außerdem will die Schauspielerin nicht in zwei Ländern Steuern zahlen.