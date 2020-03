Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Donnerstag in der Beantwortung einer „Dringlichen Anfrage“ der FPÖ im Bundesrat höhere Flüchtlingszahlen für das bisherige Jahr genannt. In den ersten beiden Monaten gab es 2608 Asylanträge in Österreich, im Vergleichszeitraum 2019 waren es rund 700 weniger. Dennoch zeigte sich Nehammer überzeugt, dass die „Balkan-Route“ geschlossen sei. Der Innenminister verwies hierbei auf die enge Zusammenarbeit mit Ungarn und den Balkan-Staaten.