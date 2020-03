Den eigentlichen Grund für die nunmehr verkürzte Saison, die durch das Virus ausgelöste Pandemie, hatte Kraft erst in Oslo so richtig realisiert. „Als das erste Mal keine Zuschauer da waren.“ Sonst habe er nicht viel mitbekommen. „Ich war so in meinem Tunnel drinnen. Ich habe in den letzten Monaten wie ein Roboter funktioniert.“ Kraft erhält nun am Montag in Salzburg die Auszeichnungen für seine erfolgreiche Saison, die große und die kleine Kristallkugel. Doch an Zielen mangelt es ihm auch weiterhin nicht. „Die Ziele gehen mir nie aus. Ich habe wieder eine Riesenfreude gehabt. Nächstes Jahr ist wieder eine WM, Olympia steht noch an - ich habe noch große Ziele.“