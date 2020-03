Mit diesen Retro-Hobbys bleibt man gern zu Hause

# Backen



Backen war ja vor kurzem eher was für Hausfrauen oder Großmütter. Mittlerweile geben junge Frauen ihren Job in der Marketing-Branche auf, um einen Cupcake-Shop zu eröffnen. Das Verarbeiten von Teig und Co. ist also wieder en vouge. Kein Wunder, immerhin kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen, Neues ausprobieren und hat am Ende auch noch etwas Leckeres zum Essen. Also, ab in die Küche und den Backofen vorheizen.