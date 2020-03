Aufruf zur Teilnahme am Verfassungsreferendum

Romanow rief die Russen in der via Social Media nach Russland übertragenen Pressekonferenz zur Teilnahme am Verfassungsreferendum auf. Die Wähler sollten am 22. April dagegen stimmen. Die Stimmzettel sollten sie aber nicht in die Urnen werfen, weil sie nur „verfälscht“ würden, sondern mitnehmen und öffentlich zeigen, forderte er. Dass die Stimmen damit ungültig würden, sieht der Aktivist nicht so.