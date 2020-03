Die Two Point Studios spendieren ihrem beliebten Krankenhaus-Simulator „Two Point Hospital“ einen neuen DLC. In „Off the Grid“ bekommt man es nicht nur mit einer Bürgermeisterin zu tun, die sich sehr für den Umweltschutz begeistert, es erwarten die Spieler auch drei neue Gebiete und 35 neue Krankheiten. Auch neue Infrastruktur wird es geben - „grüne Energiemaschinen“, mit denen man Strom für sein Krankenhaus vor Ort erzeugt. Der „Off the Grid“-DLC erscheint am 18. März und kostet neun Euro auf der PC-Plattform Steam.