Drogen kamen aus Slowenien

Der 31-jährige Angeklagte habe bei einem Haftausgang den Kontakt mit dem slowenischen Dealer hergestellt, die Frau habe die Suchtmittel übernommen und auch eine Freundin zum Dealen überredet, trug die Staatsanwältin vor. Außerdem soll die Angeklagte auch versucht haben, diese Freundin zur falschen Zeugenaussage zu bewegen und ihr in diesem Zusammenhang gedroht haben. Der Verteidiger der Frau verwies auf die Suchtmittelabhängigkeit seiner Mandantin, die - aufgrund privater Ereignisse - auch unter einer posttraumatischen Störung leide. Wegen eines Missbrauchs in der Kindheit habe sie eine 50-prozentige Behinderung. Der 31-Jährige habe die Suchtkrankheit der jungen Frau, die sich in ihn verliebte und mit dem sie sich verlobte, schamlos ausgenutzt. Derzeit befinde sie sich in der Justizanstalt im Drogenersatzprogramm.