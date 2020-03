Grüne haben alle Wahlkampfaktivitäten eingestellt

Die steirischen Grünen haben bereits alle Wahlkampfaktivitäten eingestellt. Landesgeschäftsführer Wolfgang Raback hat „nach Rücksprache mit unterschiedlichen Stellen in Wien und mit Sandra Krautwaschl und Lambert Schönleitner“ alle grünen Ortsgruppen dazu aufgefordert. „Die Gesundheit hat oberste Priorität!“, wie es in einem Schreiben an die grünen Wahlkämpfer heißt.