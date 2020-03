Die WKStA bestätigte auch die Hausdurchsuchungen am Mittwoch. Bei den Razzien seien auch IT-Experten der Justiz anwesend gewesen. Der Verdacht der Behörde: Bestechlichkeit, Bestechung, Untreue und Missbrauch der Amtsgewalt. An wie vielen Standorten die Ermittler am Mittwoch aufgetaucht sind, sagte die Staatsanwaltschaft vorerst nicht. Auch zur Anzahl der Beschuldigten hielt man sich bedeckt. Die Causa Casinos ist nach wie vor eine Verschlusssache.