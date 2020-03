Bei Cookies handelt es sich um Datensätze, über die Webseiten das Verhalten der Nutzer erkennen und ihr Angebot entsprechend anpassen können. So nutzen einige Webseiten Cookies, um den Anwender über eine eindeutige Session-ID zu identifizieren. Dadurch wird ein erneutes Anmelden - etwa bei sozialen Netzwerken - vermieden. Kommen jedoch Dritte wie beispielsweise Cyberkriminelle in den Besitz dieser ID, können sie in fremde Konten eindringen und die Kontrolle darüber übernehmen.