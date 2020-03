Für den Tiroler Nahverkehr auf der Schiene bedeutet das, dass der Nahverkehr zwischen Steinach am Brenner und Brennero/Brenner und zwischen Sillian und San Candido/Innichen eingestellt wurde. Zwischen Steinach, St. Jodok und Gries am Brenner wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Busse verkehren nach einem besonderen Fahrplan, um den Anschluss an die S-Bahnen in Steinach sicherstellen zu können. In Osttirol fahren zwischen Sillian und Weitlanbrunn ersatzweise Busse.