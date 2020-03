Auch in der Bundeshauptstadt wird es zu Einschränkungen in den Spitälern kommen. Wie bereits in manch anderem Bundesland werden Krankenbesuche bis auf Weiteres untersagt. Auch kommt es in allen Häusern an den Eingängen zu Kontrollen, kündigte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) an.