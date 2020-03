Das sind die besten Serien für gemütliche Stunden

Der Buchhändler Joe bedient sich der modernen Technik, um die ambitionierte Autorin Beck dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben. Er wird jedoch immer besessener von ihr und schreckt vor nichts zurück, um seine Angebetete für sich zu gewinnen. In zwei Staffeln verfolgen Zuschauer gespannt, wie Joe in verschiedensten Situationen seine Identität verbirgt und sein Stalking immer ausgeprägter wird. Zwischenzeitlich nimmt das Blatt dann auch eine Wendung und er kommt in immer prekärere Situationen. Die Serie gibt es auf Netflix!