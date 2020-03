Gegen 17 Uhr fuhr am Mittwoch eine 56-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Wolfsberg mit ihrem Auto in der Gemeinde St. Andrä von einem Parkplatz auf die Klippitztörl Landesstraße. Dabei stieß die Frau gegen das Motorrad eines 60-jährigen Lenkers aus Wolfsberg. Der Motorradlenker kam zu Sturz und wurde mit schweren Verletzungen von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.