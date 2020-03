Eigentlich wäre an diesem Wochenende auch die steirische Landesliga in die Frühjahrssaison gestartet - doch daraus wird nun nichts. Der ÖFB und die Landesverbände haben sich nämlich in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen dazu entschlossen, den kompletten Spielbetrieb vorläufig auszusetzen. Insgesamt sind davon allein in der Steiermark über 134.000 Spieler und Spielerinnen in 328 Vereinen betroffen.