Falls wir uns weiterhin so verhalten, als wäre die Corona-Pandemie eine „stinknormale Grippe“, hätten wir bereits in 18 Tagen mehr Fälle, als es derzeit in Italien gibt, das sind derzeit etwa 10500 (Stand 12. März). Zwischenzeitlich hat es in Österreich am Donnerstag zu Mittag auch den ersten Corona-Todesfall gegeben.