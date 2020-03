Mehr als mysteriös ist die Geschichte von Gerhard L. Der Mann besitzt ein kleines Ferienhaus in einem grenznahen Ort in Ungarn. Dort will er sich auch an jenem Tag aufgehalten haben, als der Vorfall passierte. Er sei auf eine Autopanne aufmerksam geworden und habe helfen wollen, berichtete der Mann kurz bevor er aufgrund der schweren Verletzung, er erlitt einen Kieferdurchschuss, das Bewusstsein verlor.