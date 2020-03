Jose Mourinho erlebt bei Tottenham gerade, gemessen an sieglosen Pflichtspielen in Serie, die schlechteste Phase in seiner gesamten Karriere. Seit der 0:1-Heimniederlage in der Champions-League am 19. Februar gegen RB Leipzig konnte sein Team insgesamt sechs Partien in Folge nicht mehr gewinnen. Solch eine Durststrecke durchlebete der portugiesischen Startrainer nie zuvor.