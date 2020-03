Die Panik an den Börsen erinnert an die Finanzkrise des Jahres 2008. Hier zieht Wailand Vergleiche: „Das ist damals noch gut gegangen. Jetzt haben wir eine andere Krise, die gefährlicher ist und schleichend daherkommt. Die Frage ist, wann die Zahl der Erkrankungen aufhört zu steigen. Alles, was zum Stillstand der Wirtschaft führt, kann lebensgefährlich werden.“