Die USA haben in der Nacht auf Mittwoch wegen des Coronavirus für 30 Tage ein allgemeines Einreiseverbot verhängt. Es gilt für Menschen, die aus dem Schengen-Raum in die Vereinigten Staaten reisen wollen. Das Einreiseverbot soll am Freitag um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten. Auf Twitter schrieb Trump: „Die Welt hat derzeit einen gemeinsamen Feind, das Coronavirus. Wir müssen es so schnell und sicher wie möglich besiegen.“