„Bester Weg, mit globaler Krise fertig zu werden“

In einem offiziellen Statement auf der Veranstalter-Website heißt es: „Nach langer Beratung mit unseren Mitglieder-Konzernen über Sicherheit und Gesundheit aller Menschen in der Gaming-Industrie - unseren Fans, Arbeitnehmern, Ausstellern und E3-Partnern - haben wir uns entschlossen, die E3 2020 in Los Angeles abzusagen. Nach wachsender Besorgnis über das COVID-19-Virus halten wir dies für den besten Weg, um mit einer derart unvorhersehbaren globalen Krise fertig zu werden.“