Am Montag hatte der französische Spieler der Utah Jazz im Anschluss an eine Pressekonferenz demonstrativ alle Mikrofone und Aufnahmegeräte der Journalisten berührt - eine offensichtliche Anspielung auf die Angst vor dem Coronavirus. Wie sich jetzt herausstellt, hat der 27-Jährige tatsächlich den Virus. Deshalb entschied die NBA am Mittwoch auch, dass der Spielbetrieb vorerst ausgesetzt wird. Mit Donovan Mitchell wurde später übrigens auch ein zweiter Spieler von Utah Jazz positiv auf das Coronavirus getestet.