Dem Magazin „Instyle“ verriet sie jetzt dazu, dass sie deshalb 2012 auch mit Tochter Suri von Los Angeles nach New York gezogen war: „Ich bekam über alle Maßen Aufmerksamkeit und hatte nebenher auch noch ein kleines Kind. Und wenn du so sehr im Rampenlicht stehst, dann will du manchmal das Haus nicht verlassen. Du bist davon besessen, was andere Leute über dich denken könnten.“