Der italienische Premier Giuseppe Conte hat am Mittwochabend die Schließung aller Geschäfte, Restaurant, Kantinen und anderer Lokale in ganz Italien angekündigt. Ausnahmen sind Supermärkte und Apotheken. Offen bleiben Banken, Postfilialen, Unternehmen und das öffentliche Transportsystem, kündigte Conte bei einer Ansprache via Facebook an.