Alessia wurde nur drei Monate alt. Ihr Vater soll die Kleine mehrmals so heftig geschüttelt und in die Luft geworfen haben, dass sie Gehirnblutungen und einen Atemstillstand erlitt. Am 27. Oktober 2016 starb der Säugling in einem Linzer Spital. Erst jetzt musste sich der Vater vor Gericht für ihren Tod verantworten.