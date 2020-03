Neben dem Brenner werden in Tirol seit Mittwoch auch die Grenzübergänge am Reschenpass und in Sillian in Osttirol permanent kontrolliert, um eine Weiterverbreitung des Coronavirus - so weit es geht - zu verhindern. Diese Maßnahme gelte vorerst bis zum 20. März, wie Tirols Landeshauptmann Günther Platter mitteilte.