Am Ende der Pressekonferenz hatte er auch noch einen guten Spruch auf Lager. Auf die Frage, ob er Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit schon einmal erlebt hatte, sorgte Solskjaer für schmunzelnde Gesichter. „Ich habe in Norwegen gespielt. Also ja, habe ich“, unterhielt der United-Coach die anwesenden Journalisten.