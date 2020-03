Das Land Tirol greift in Sachen Coronavirus zum ersten Mal zu einer drastischen Maßnahme, was den Wintertourismus betrifft: Ab Samstag ist der Skibetrieb im Wintersportort Ischgl für zwei Wochen untersagt, erklärte Landeshauptmann Günther Platter am Mittwochabend bei einer Pressekonferenz im Innsbrucker Landhaus. Darüber hinaus verbietet das Land Tirol auch Besuche in Krankenhäusern - Ausnahmen gibt es allerdings.