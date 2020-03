Am Dienstag kündigte die Bundesregierung an, alle Kurse an österreichischen Hochschulen vorerst zu streichen. „Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht mit so drastischen Maßnahmen gerechnet. Aber wir haben gleich einen Krisenstab einberufen und stellen jetzt alles auf E-Learning um“, erklärte Uni-Rektor Hendrik Lehnert. Man habe alles im Griff, trotzdem sei die Umstellung eine Riesenherausforderung. Bereits am Mittwoch setzte die Uni erste Maßnahmen um: „Mein Anglizistik-Kurs wurde per Skype abgehalten. Am Donnerstag habe ich dann mein erstes Webinar“, berichtete Lisa Kieneswenger.