In Salzburg treibt der Fischotter sein Unwesen. Nachdem das Raubtier in einer Halleiner Fischzucht einen Schaden von 40.000 Euro angerichtet hat, forderte der Verein den Abschuss von vier Tieren – ohne Erfolg. „Es muss sich was ändern, sonst fressen die Otter alle Gewässer leer“, so Landesfischereimeister Langmaier.