Wo früher noch die Pasta war, herrscht aktuell in so manchen Supermarktregalen Leere. Vor allem lang haltende Produkte wie Reis, Mehl, Nudeln - und Klopapier - sind verstärkt nachgefragt. „Der Tiroler Konsument ist aber eigentlich recht vernünftig“, sagt Simon Franzoi, Geschäftsführer der Fachgruppe Lebensmittelhandel in der WK Tirol. Zu großen Hamstereinkäufen komme es zum Glück nicht.