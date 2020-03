„Die Bio-Bewegung hat in den letzten zwei, drei Jahren so richtig Fahrt aufgenommen“, sagt Friedrich Mitterhumer, „es genügt aber nicht, ein Produkt in Bio-Qualität zu haben, sondern der ganze Kreislauf muss nachhaltig sein. Da gibt es immer etwas, was man besser machen kann“. Der 56-Jährige ist Eigentümer der Firma Concept Fresh, die wiederum die Mehrheit an der Schlosskäserei des Stifts Schlierbach hält. Die Weiterentwicklung des Angebots hält Mitterhumer und sein Team auf Trab: 40 Mitarbeiter sind allein in der Käserei in Schlierbach tätig, wo heuer etwa 14 Millionen Milch verarbeitet werden - von Kühen, Schafen und Ziegen.